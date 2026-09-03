В інстаграмі ведуча показала свіжі фото та розповіла, як почувається наприкінці вагітності.

За словами Вітвіцької, друзі активно підтримують її та вже жартують, що пологи можуть розпочатися будь-якої миті.

Здається, я вже перейшла в період, коли кожне повідомлення від подружок може починатися з: "Ну що, ще не?..",

– написала Соломія.

Ведуча з гумором описала свій нинішній стан і зізналася, що вагітність уже дається взнаки.

Я вже не така прудка лань, як раніше, ходжу як качечка. Уже були тренувальні перейми й навіть збиралася в пологовий,

– поділилася вона.

Водночас Соломія розповіла, що друзі не залишають її без уваги. Вони регулярно надсилають майбутній мамі кумедні рілзи про вагітних і діляться порадами щодо догляду за малюком.

Раніше Вітвіцька зазначала, що народжувати планує у столичному медцентрі "Лелека" неподалік від дому. Ведуча також хотіла б, щоб на пологах був присутній її чоловік Олексій Ситайло, однак це залежатиме від його можливості приїхати. Чоловік Вітвіцької служить у ЗСУ.

До речі, нещодавно Соломія Вітвіцька відгуляла baby shower перед народженням малюка.