46-летняя Соломия Витвицкая родила первенца: первое фото малыша и счастливой мамы

Телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой. Звезда родила сына от мужа-военного Алексея Ситайла.

Соломия Витвицкая поспешила поделиться радостной новостью в инстаграме. Малыш телеведущей появился на свет 26 сентября.

26.09.26. Мы тебя очень ждали, сынок,

– так лаконично, но с безграничной любовью написала телеведущая.



Соломия Витвицкая родила сына / Фото solomiyavitvitska

Рожать первенца Витвицкая решила в частном роддоме Киева "Лелека". Там она и состояла на учете во время беременности. Как известно, телезвезда планировала партнерские роды, однако не была уверена, что любимый в тот же день не будет на службе. Но ему все же удалось присутствовать и поддержать любимую.

В декретный отпуск знаменитость ушла в начале августа. Витвицкая старалась работать до последнего, выходила в эфир на последних месяцах беременности.

Накануне родов подруги Соломии устроили для нее волшебный baby shower. Ведущая призналась, что эту вечеринку запомнит на всю жизнь.