Сын легендарного певца Василия Зинкевича, который носит то же имя, сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Мужчина впервые откровенно рассказал, как пришел к этому шагу.

Также он рассекретил, какую роль выполняет на фронте. Сообщает Show 24 со ссылкой на Hromadske.

Вас также может заинтересовать Сын Василия Зинкевича впервые рассказал подробности о маме и их отношениях с отцом

Так, еще после событий 2014 года Василий задумался, что нужно быть готовым к войне, но тогда не пошел в армию. Когда началось полномасштабное вторжение России, также не сразу стал в ряды ВСУ. Вместе с братом он пытался попасть в киевскую теробороны, но места там уже были заняты. Тогда Василий взялся волонтерить – помогал красить машины для фронта, параллельно восстановил физическую форму и начал ходить на различные курсы.

Как человек, далекий от армии, который вообще не имеет специальных навыков, я решил начать с нуля. Стал ездить на тренировки по владению оружием, по такмеду, читал армейский Устав. Старался пошагово втягиваться в военное дело. Потому что я понимал: если я сейчас побегу в военкомат и, условно, через месяц уже буду в поле, от меня толку там будет мало. Поэтому я хотел сначала научиться, а уже потом мобилизоваться,

– объяснил сын Зинкевича.

В 2024 году Василий обратился в рекрутинговый центр Третьей штурмовой бригады. Там он прошел испытательную подготовку – несколько дней интенсивных занятий, которые показали, готов ли он к службе. После этого его направили в военкомат именно на мобилизацию в Третью штурмовую. Далее были учения в Десне, дополнительная подготовка в самой бригаде. Только в начале 2025 года он получил боевую должность гранатометчика. Сейчас Василий прикрывает пехотинцев во время вражеских штурмов.

Чем Василий Зинкевич-младший занимался до военной службы?