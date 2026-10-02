"Он всегда останется настоящей легендой": жена Брюса Уиллиса показала новое фото тяжелобольного актера

В мире проходит Всемирная неделя осведомленности о лобно-височной деменции, и семья Брюса Уиллиса не остается в стороне.

Жена звезды фильма "Крепкий орешек", фотомодель и актриса Эмма Хэминг-Уиллис опубликовала в инстаграме новую фотографию своего возлюбленного и посвятила ему трогательный пост. В нем она рассказала о том, как продолжает бороться за поддержку людей, живущих с этим заболеванием.

На новой фотографии Брюс Уиллис позирует в непринужденном образе. На нем белая футболка с детскими рисунками, солнцезащитные очки и панамка.

Эмма рассказала, что именно муж вдохновляет ее говорить о проблемах людей с деменцией и помогать их семьям. По ее словам, благодаря Брюсу она получила возможность привлекать больше внимания к этой теме и хочет и в дальнейшем использовать свой голос, чтобы поддерживать других.

Я не позволю, чтобы его диагноз оказался напрасным. Я знаю: он гордился бы тем, что помогает семьям, живущим с лобно-височной деменцией и другими формами деменции, а также их опекунам – быть замеченными и услышанными,

– написала Эмма Хеминг-Уиллис.

Она добавила, что на новом этапе жизни Брюс продолжает оставлять после себя важное наследие. "Он является и всегда будет настоящей легендой. И я невероятно горжусь тем, что я – его жена", – отметила Эмма.

Брюс Уиллис / Фото из инстаграма жены актера

Семья актера продолжает поддерживать его и делиться теплыми моментами с ним. На днях дочь Брюса Уиллиса и его бывшей жены Деми Мур, Таллула, также опубликовала новое фото со своим знаменитым отцом.