Дружина зірки "Міцного горішка", фотомодель та акторка Емма Гемінг-Вілліс, опублікувала в інстаграмі нове фото коханого та присвятила йому зворушливий допис. У ньому вона розповіла про те, як продовжує боротися за підтримку людей, які живуть із цим захворюванням.

На новій світлині Брюс Вілліс позує у розслабленому образі. На ньому біла футболка з дитячими малюнками, сонцезахисні окуляри та панамка.

Емма розповіла, що саме чоловік надихає її говорити про проблеми людей із деменцією та допомагати їхнім родинам. За її словами, завдяки Брюсу вона отримала можливість привертати більше уваги до цієї теми та хоче й надалі використовувати свій голос, щоб підтримувати інших.

Я не дозволю, щоб його діагноз став марним. Я знаю: він пишався б тим, що допомагає сім'ям, які живуть із лобно-скроневою деменцією та іншими формами деменції, а також їхнім опікунам – бути поміченими й почутими,

– написала Емма Гемінг-Вілліс.

Вона додала, що на новому етапі життя Брюс продовжує залишати після себе важливий спадок. "Він є і завжди буде справжньою легендою. І я неймовірно пишаюся тим, що я – його дружина", – зазначила Емма.

Брюс Вілліс / Фото з інстаграму дружини актора

Родина актора продовжує підтримувати його та ділитися теплими моментами з ним. Днями донька Брюса Вілліса та його колишньої дружини Демі Мур, Таллула, також опублікувала в мережі нове фото зі своїм зірковим батьком.