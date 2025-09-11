Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покрестил сына Ивана. Известно, кто стал крестными родителями мальчика и где произошло таинство.

О том, что Вакарчук покрестил первенца рассказал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич. Музыкант пообщался с ТСН 10 сентября во время премьеры фильма "Малевич" в Киеве (он написал музыку к ленте), пишет Show 24.

Как оказалось, именно Милош Елич стал крестным отцом сына Святослава Вакарчука.

Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?" И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков". Мы крестили вместе с Аней Бурячковой, которая, кстати, снимала несколько наших клипов, а еще очень хорошая подруга жены Славы,

– рассказал музыкант.

Елич и Вакарчук играют вместе уже 21 год. Милош признался, что они являются друзьями, поддерживают близкие отношения и могут быть искренними друг с другом. Теперь музыканты еще и кумовья.

Вообще у меня мало людей настолько близких, как мои коллеги из "Океана Эльзы", ну кроме семьи, конечно. И для меня всегда важно их мнение,

– отметил Милош Елич.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука?