Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покрестил сына
- Святослав Вакарчук крестил сына Ивана в Карпатах, в церкви, где снимали фильм "Тени забытых предков".
- Милош Елич, клавишник "Океана Эльзы", стал крестным отцом, а Аня Бурячкова – крестной матерью.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук покрестил сына Ивана. Известно, кто стал крестными родителями мальчика и где произошло таинство.
О том, что Вакарчук покрестил первенца рассказал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич. Музыкант пообщался с ТСН 10 сентября во время премьеры фильма "Малевич" в Киеве (он написал музыку к ленте), пишет Show 24.
Как оказалось, именно Милош Елич стал крестным отцом сына Святослава Вакарчука.
Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?" И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков". Мы крестили вместе с Аней Бурячковой, которая, кстати, снимала несколько наших клипов, а еще очень хорошая подруга жены Славы,
– рассказал музыкант.
Елич и Вакарчук играют вместе уже 21 год. Милош признался, что они являются друзьями, поддерживают близкие отношения и могут быть искренними друг с другом. Теперь музыканты еще и кумовья.
Вообще у меня мало людей настолько близких, как мои коллеги из "Океана Эльзы", ну кроме семьи, конечно. И для меня всегда важно их мнение,
– отметил Милош Елич.
Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука?
Напомним, что Святослав Вакарчук более 20 лет был вместе с Лялей Фонаревой. Музыкант объявил об их расставании в 2021 году. Общих детей у бывших влюбленных нет.
19 июня 2021 года у лидера группы "Океан Эльзы" родился сын Иван, а 21 июня 2022 года на свет появилась дочь Соломия. В июне 2025 года Вакарчук впервые показал фото своих детей, но скрыл лица.
Музыкант не делится подробностями личной жизни, однако в сети уже давно ходят слухи, что избранницей Вакарчука и матерью его детей является продюсер Radioactive Films Евгения Яцута.