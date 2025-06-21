Вакарчук опубликовал фотографию Ивана и Соломии в своем инстаграме. Сообщает Show 24.
Не пропустите Будут собирать на РЭБы для военных медиков: концерты "Океана Эльзы" во Львове имеют важную цель
Святослав Вакарчук рассказал, что помогает ему справляться со стрессом и психологическими вызовами, которые украинцы переживают последние три года. Это музыка, семья и поездки на фронт, признался музыкант.
Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что сейчас в его семье – праздничные дни. Дело в том, что позавчера сыну Вакарчука, Ивану, исполнилось 4 года, а сегодня, 21 июня, его дочь Соломия празднует 3-летие.
Я очень их люблю и каждую минуту жизни вдохновляюсь ими. И в эти праздничные для нашей семьи дни просто хочу пожелать, чтобы и Ивасик, и Соломийка, как и все наши украинские дети, когда вырастут, никогда не знали слова "война". Чувствую: именно это сейчас – самое главное пожелание. Оно ведет вперед. Оно мотивирует. Оно дает силы. За это и стоим. И выстоим,
– написал музыкант.
Сын и дочь Святослава Вакарчука / Фото из инстаграма музыканта
Коротко о личной жизни Святослава Вакарчука
Напомним, ранее Святослав Вакарчук был женат на Ляле Фонаревой. Летом 2021 года музыкант объявил о разводе с женой. Они были вместе более 20 лет.
В 2021 году у Вакарчука родился сын, а через год – дочь. Неизвестно, кто стал новой избранницей музыканта. Однако в сети ходили слухи, что это продюсер Radioactive Films Евгения Яцута.