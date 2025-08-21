Владимир Зеленский вручил лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку награду "Национальная легенда Украины". Церемония награждения прошла 20 августа, а среди присутствующих была Елена Зеленская.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Вакарчука. Музыкант опубликовал фото с события.

Святослав Вакарчук признался, что не привык получать государственные награды или отличия. Он считает, что больше всего их заслуживают военнослужащие, которые ежедневно защищают Украину на фронте. Музыкант заметил, что награда "Национальная легенда Украины" – это признание не только его заслуги.

Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой невозможен был наш музыкальный успех,

– подчеркнул он.

Лидер группы "Океан Эльзы" отметил, что это также признание современной украинской музыки, которая развивается и о которой знают в мире.

И помните, что наша культура – это важный инструмент борьбы, который отстаивает нашу идентичность и наше будущее,

– подытожил Вакарчук.

Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" / Фото из инстаграма музыканта

Кому еще Владимир Зеленский вручил награду?

Заметим, что награду "Национальная легенда Украины" также получили Владимир Горбулин, работники СБУ, которые разработали операцию "Паутина", Сергей Лифарь (посмертно), Ярослава Магучих, Людмила Монастырская, Анатолий Криволап, Андрей Семьянкив, Джеймс Темертей и Василий Зинкевич.

"Спасибо каждому из вас. Вы – каждый на своем месте – своими делами делаете очень много для наших людей и нашей страны. И она это знает, замечает, отмечает это – отныне на официальном уровне, называя вас действительно теми, кем вы есть: национальными легендами Украины!", – сказал Владимир Зеленский.