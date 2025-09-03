Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о своей маме Светлане Александровне и об отношениях с ней. Музыкант отметил, что женщина – очень творческий человек, ведь является художницей.

По словам Вакарчука, его мама рисовала всю жизнь. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на подкаст "СучЦукрМуз".

Смотрите также Святослав Вакарчук выступил в киевском метро после ночной атаки: трогательное видео

Кто-то может сказать, что это хобби, но я бы сказал – это больше, чем хобби. Потому что у нее выставки, альбомы, ее хорошо знают во Львове и за городом тоже, картины есть у многих людей. Она всю жизнь была творческим человеком. Мне с ней очень легко в этом смысле. Мы обсуждаем музыку, живопись, литературу,

– поделился лидер группы "Океан Эльзы".

Святослав Вакарчук добавил, что обсуждал с мамой свои первые музыкальные увлечения, речь идет о легендарных группах The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen.

Она прошла всю эту дорогу со мной. Потому что, кроме The Beatles, которых она знала со студенческих времен, всего остального она не знала,

– рассказал он.

Музыкант признался, что гордится мамой и радуется за нее. Вакарчук отметил, что Светлана Александровна прекрасно выглядит в свои годы, вместе со знакомыми постоянно посещает выставки.

В этом смысле мне с ней повезло. Она была в когорте наших первых фанов. Она ходила на все наши первые выступления: и в "Ляльку" во Львове, и во дворец Петрушевича, и на меньшие квартирники. Она там всегда была,

– вспомнил Святослав.

Летом группа "Океан Эльзы" сыграла 4 концерта во Львове – выступления состоялись 27, 28, 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic. В последний вечер команда собралась на встречу.

Там все молодые люди – или моего поколения, или наша команда. И моя мама говорит: "Я тоже буду с вами, мне интересно". Она была с нами столько, сколько могла, до последнего,

– рассказал музыкант.

Каждый раз, когда Святослав Вакарчук приезжает домой, мама ведет его в свою мастерскую, которая расположена на чердаке. Музыкант рассматривает и оценивает ее новые работы.

Она не ждет слов "очень хорошо". Она хочет критики, реального анализа. Недавно у нас был целый спор. Началось с обсуждения двух картин, а закончилось тем, какое искусство лучше. Мне действительно с ней повезло. Мне вообще повезло с родителями,

– подчеркнул Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" отметил, что многие из его достижений – заслуга родителей.

Интервью со Святославом Вакарчуком: смотрите видео онлайн

Что известно об отце Святослава Вакарчука?