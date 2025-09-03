Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про свою маму Світлану Олександрівну і про стосунки з нею. Музикант зазначив, що жінка – дуже творча людина, адже є художницею.

За словами Вакарчука, його мама малювала все життя. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на подкаст "СучЦукрМуз".

Дивіться також Святослав Вакарчук виступив у київському метро після нічної атаки: зворушливе відео

Хтось може сказати, що це хобі, але я б сказав – це більше, ніж хобі. Бо в неї виставки, альбоми, її добре знають у Львові й поза містом теж, картини є у багатьох людей. Вона все життя була творчою людиною. Мені з нею дуже легко в цьому сенсі. Ми обговорюємо музику, живопис, літературу,

– поділився лідер гурту "Океан Ельзи".

Святослав Вакарчук додав, що обговорював з мамою свої перші музичні захоплення, йдеться про легендарні гурти The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen.

Вона пройшла всю цю дорогу зі мною. Бо, крім The Beatles, яких вона знала зі студентських часів, усього іншого вона не знала,

– розповів він.

Музикант зізнався, що пишається мамою і радіє за неї. Вакарчук зазначив, що Світлана Олександрівна має чудовий вигляд у свої роки, разом зі знайомими постійно відвідує виставки.

У цьому сенсі мені з нею пощастило. Вона була в когорті наших перших фанів. Вона ходила на всі наші перші виступи: і в "Ляльку" у Львові, і в палац Петрушевича, і на менші квартирники. Вона там завжди була,

– пригадав Святослав.

Улітку гурт "Океан Ельзи" зіграв 4 концерти у Львові – виступи відбулися 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic. В останній вечір команда зібралася на зустріч.

Там усі молоді люди – або мого покоління, або наша команда. І моя мама каже: "Я теж буду з вами, мені цікаво". Вона була з нами стільки, скільки могла, до останнього,

– розповів музикант.

Щоразу, коли Святослав Вакарчук приїжджає додому, мама веде його у свою майстерню, яка розташована на горищі. Музикант розглядає та оцінює її нові роботи.

Вона не чекає слів "дуже гарно". Вона хоче критики, реального аналізу. Недавно у нас була ціла суперечка. Почалося з обговорення двох картин, а закінчилось тим, яке мистецтво краще. Мені дійсно з нею пощастило. Мені взагалі пощастило з батьками,

– наголосив Вакарчук.

Лідер гурту "Океан Ельзи" зауважив, що багато з його досягнень – заслуга батьків.

Інтерв'ю зі Святославом Вакарчуком: дивіться відео онлайн

Що відомо про батька Святослава Вакарчука?