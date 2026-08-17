"Исторический вечер": Святослав Вакарчук собрал тысячи людей на бесплатном концерте во Львове

В воскресенье, 16 августа, во Львове состоялся большой бесплатный концерт Святослава Вакарчука.

Концерт под открытым небом прошел в Стрыйском парке и собрал тысячи зрителей. Своими впечатлениями от вечера артист поделился в инстаграме.

Концерт получил символическое название "Свидание в Стрыйском парке". Его приурочили к Международному дню молодежи. Вакарчук решил сделать музыкальный подарок Львову – городу, где прошли его детство и юность.

Для выступления певец подготовил особую программу. Со сцены прозвучали его известные композиции "На небі", "Не йди", "Така, як ти", "Обійми", "Саме в той день" и другие песни. Также Вакарчук исполнил песню "Він чекає на неї" Александра Пономарева – именно он является автором слов к этой композиции. Во время концерта артист также играл на рояле и гитаре.

Выступление началось около 20:00 и стало заключительным событием празднования Дня молодежи во Львове.

После концерта Вакарчук поделился своими впечатлениями от мероприятия.

Моя мама – мой преданный фанат с 90-х. Она была еще на первых концертах в "Ляльке" в 90-х. Так вот, мама сказала, что сегодня был лучший концерт, который она видела. Я с ней не спорил. Исторический вечер, Львов. Спасибо,

– отметил артист.

К слову, Святослав Вакарчук ранее рассказывал о своих любимых украинских песнях – некоторые из них он поет своим детям.