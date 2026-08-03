В новом выпуске подкаста UNZIP артист вспомнил композиции, которые слушал в юности и подростковом возрасте. По его словам, именно они стали для него своеобразными творческими ориентирами и вдохновляли выходить за привычные рамки.

Среди первых Вакарчук упомянул дебютный альбом львовской группы "Брати Гадюкины" "Все четко!", который вышел в 1989 году. Артист рассказал, что еще школьником часто слушал композицию "Ой, лихо".

"Брати Гадюкины" – "Ой, лихо": смотрите видео онлайн

Также певец назвал знаковыми для себя песни "Ти втретє цього літа зацвітаєш" группы "Плач Иеремии", Train группы "Скрябин" и "Страна грез" группы "Вопли Видоплясова".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Плач Иеремии" – "Ти втретє цього літа зацвітаєш": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – Train: смотрите видео онлайн

Отдельно Вакарчук отметил сценическое мастерство фронтмена ВВ Олега Скрипки, подчеркнув, что он чрезвычайно хорошо владеет своим голосом.

"Вопли Видоплясова" – "Страна грез": смотрите видео онлайн

Особое место в его сердце занимает композиция "Ми помремо не в Парижі" группы "Мертвий Півень" на слова поэтессы Натальи Белоцерковец. Артист признался, что эта песня вызывает у него очень трогательные чувства.

"Мертвий Півень" – "Ми помремо не в Парижі": смотрите видео онлайн

Кроме того, среди важных для себя композиций Вакарчук назвал Lonely Woman группы "Клуб поклонников чая".

"Клуб поклонников чая" – Lonely Woman: смотрите видео онлайн

Среди украинской классики Вакарчук особо выделил "Два кольори" и "Рідна мати моя". По его словам, это те композиции, которые знают и поют практически все украинцы.

Мне музыкально интереснее песня "Рідна мати моя". Плюс, возможно, потому что я время от времени пою ее своим детям. Она мне близка,

– поделился Вакарчук.

Впрочем, своей самой любимой композицией из "золотой коллекции украинской эстрады" певец назвал "Черемшину".

Новый выпуск подкаста UNZIP: смотрите видео онлайн

Ранее писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, каких исполнителей слушает уже много лет, а также назвал самую большую проблему современной украинской музыки.