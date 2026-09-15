Теперь официально: старший сын Джоли и Питта отказался от отцовской фамилии

Старший сын Анджелины Джоли и Бреда Питта, Мэддокс, официально отказался от отчества.

Теперь в его документах вместо Меддокса Чивана Джоли-Питта будет указано Меддокс Чиван Джоли. Об изменении имени сообщило издание PEOPLE со ссылкой на открытые судебные документы.

Соответствующее решение судья Высшего суда округа Лос-Анджелес принял в понедельник, 14 сентября.

Меддокс – старший из шестерых детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Ему 25 лет. Также у бывших супругов есть 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году. После этого между бывшими супругами продолжались споры об опеке над детьми и других юридических вопросах. Окончательно оформить развод они смогли только в 2024 году.

В то же время в последние годы в СМИ неоднократно появлялась информация, что дети Джоли и Питта отказываются использовать фамилию отца. В частности, в 2024 году дочь пары Шейло официально убрала "Питт" из своего имени. Захара и Вивьен также не используют фамилию отца в повседневной жизни.

К слову, подобная ситуация случалась и в другой известной голливудской семье. Ранее 20-летняя дочь Тома Круза также отказалась от отцовской фамилии.