18-летний сын Марички Падалко мобилизовался в ряды ВСУ

18-летний сын Марички Падалко и журналиста Егора Соболева Михаил подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Парень служит в одном из полков Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Егора Соболева. Журналист отметил, что гордится сыном.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Михаилу Соболеву было 14 лет. Он интересовался футболом и историей. В 15 парень оставил футбольную команду, в которой играл, и начал проходить военные тренировки для молодежи, а в 16 отложил планы на поступление на исторический факультет, потому что увлекся математикой и физикой.

Я тогда возглавлял роту БпЛА и делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали. В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника",

– рассказал Егор Соболев.

В 18-й день рождения Михаил захотел мобилизоваться в подразделение, где служит его отец.

Я ответил тогда, что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов – будет расти. И предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости – испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и исчез. Еще и оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили,

– поделился журналист.

Пять месяцев отец пытался узнать, что происходит в жизни сына, но Михаил только отвечал, что все хорошо. Месяц назад парень признался, что с мая работает с одним добровольческим подразделением и в октябре заключит официальный контракт. Соболев посоветовал сыну присоединиться к Силам беспилотных систем ВС Украины.

Маричка Падалко также высказалась о мобилизации сына на своей странице в инстаграме. Телеведущая сообщила, что неделю назад Михаил принял присягу на верность украинскому народу.

С самого начала войны Падалко понимала, что сын может мобилизоваться, но надеялась, что война закончится до того момента, как парню исполнится 18 лет и такой потребности уже не будет.

Миха считал, что "Украина начинается с меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Черноволу. Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому моя поддержка всем украинским мамам,

– написала телеведущая.

