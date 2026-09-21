Модельная карьера, арест и борьба с зависимостью: что известно о сыне Синди Кроуфорд, скончавшемся в 27 лет

В семье Синди Кроуфорд произошла трагедия – ее единственный сын Пресли Гербер скончался в возрасте 27 лет.

У него остались родители и сестра Кайя Гербер, которая в начале сентября отпраздновала 25-летие. Как складывалась модельная карьера Пресли, с какими проблемами он сталкивался и что известно о его смерти – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Пресли родился в 1999 году в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. По его словам, в детстве он был очень активным: занимался различными видами спорта, в частности серфингом, водным поло и плаванием. В подростковом возрасте Пресли увлекся модой и начал модельную карьеру. Среди известных брендов, с которыми он работал, – Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Он участвовал в модных показах в Лос-Анджелесе и Милане, а также снимался в рекламных кампаниях.

Пресли Гербер / Фото Getty Images

Впрочем, в 2019 году Пресли арестовали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд назначил Герберу три года испытательного срока, обязал пройти специальную программу для водителей, привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, а также отработать два дня общественных работ.

Позже Пресли начал открыто рассказывать о своих проблемах. Он говорил о депрессии, панических атаках и зависимости, а также делился собственным опытом выздоровления. Своими историями Гербер хотел поддержать людей, которые также переживают сложный период.

О проблемах брата недавно рассказала и Кайя Гербер. В сентябрьском интервью Vogue модель упомянула о его многолетней борьбе с зависимостью. По словам Кайи, трудности Пресли повлияли и на нее саму: она привыкла не просить о помощи, ведь не хотела создавать дополнительные трудности для семьи. В то же время Кайя призналась, что гордится открытостью брата.

Большую часть нашей жизни мои родители были очень, очень закрытыми и ничего не рассказывали – а теперь у нас есть этот невероятный учитель, мой брат, который говорит: "Я буду максимально открытым и искренним перед всеми",

– рассказывала модель.

Пресли Гербер и его сестра Кайя / Фото Getty Images

Что известно о смерти Пресли Гербера

По информации судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, 20 сентября Пресли Гербер скончался в реабилитационном центре. Ему было 27 лет.

Представитель семьи подтвердил смерть Пресли и попросил уважать частную жизнь его близких в это сложное время.

Пресли Гербер с семьей / Фото Getty Images

Причина смерти пока неизвестна. Судебно-медицинская экспертиза продолжается, а вскрытие еще не завершено.

Напомним, что ранее скончалась известная американская актриса Хейден Панеттьери.