Жена Виталия Козловского Юлия поделилась с подписчиками милым моментом из жизни маленького Оскара. Мальчик впервые побывал в парикмахерской.

И Бакуменко уже показала, как малыш изменился после стрижки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии.

Жена Виталия Козловского опубликовала фото "до" и "после" первой стрижки сына. На снимках видно, как мальчика изменила новая прическа.

Повзрослел,

– написала Юлия.

Сына Виталия Козловского впервые подстригли / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского?

Оскар появился на свет в феврале 2024 года, но о его рождении Козловский рассказал лишь через несколько месяцев в одном из интервью. Артист поделился, что был рядом на родах и сам выбрал имя для малыша.

Весной того же года родители окрестили мальчика в Михайловском Златоверхом соборе. Крестными стали Юла – жена телеведущего Анатолия Анатолича, и украинский продюсер Андрей Игнатченко.

Заметим, недавно сеть очаровало видео, где сын Виталия Козловского впервые пришел на концерт папы.