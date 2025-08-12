Соответствующее сообщение Юла опубликовала в инстаграме, пишет Show 24. Женщина призналась, что у нее и Козловского "не совпадали взгляды на стратегическое видение артиста", но заметила, что это нормально.

Не пропустите Полтора месяца реабилитации: Козловский получил серьезную травму во время концерта

Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может и вообще на все годы,

– написала топпиарщица.

Юла отметила, что и в дальнейшем готова помогать Виталию Козловскому, ведь является крестной мамой его сына Оскара, поэтому между ними всегда будут родственные связи.

Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договорились быть честными друг с другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество – это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар,

– подчеркнула она.

Юла отметила, что не отказалась от сотрудничества с Козловским – это совместное и взвешенное решение. Топпиарщица добавила, что поддерживает хорошие отношения с певцом.

Юла больше не сотрудничает с Виталием Козловским / Скриншот из инстаграма

Ранее мы сообщали, что сын Виталия Козловского впервые побывал на концерте отца.