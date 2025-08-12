Відповідний допис Юла опублікувала в інстаграмі, пише Show 24. Жінка зізналась, що у неї та Козловського "не збігалися погляди на стратегічне бачення артиста", але зауважила, що це нормально.

Не пропустіть Півтора місяця реабілітації: Козловський отримав серйозну травму під час концерту

Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста у 2025 році, а може і взагалі на всі роки,

– написала топпіарниця.

Юла зазначила, що і надалі готова допомагати Віталію Козловському, адже є хрещеною мамою його сина Оскара, тож між ними завжди будуть родинні зв'язки.

Ми ставимося одне до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовились бути чесними одне з одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця – це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар,

– підкреслила вона.

Юла наголосила, що не відмовилась від співпраці з Козловським – це спільне і зважене рішення. Топпіарниця додала, що підтримує хороші стосунки зі співаком.

Юла більше не співпрацює з Віталієм Козловським / Скриншот з інстаграму

Раніше ми повідомляли, що син Віталія Козловського вперше побував на концерті батька.