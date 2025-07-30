Це не перший випадок у житті виконавця – ще в молодості він мав проблеми з колінами. Та, як сам зізнається, у 40 років відновлення проходить значно складніше, ніж раніше. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал M1 music.

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Так, на сцені фестивалю "Покоління", коли Віталій Козловський виконував трек "Пінаколада" у нього з коліна "вилетіла чашечка".

Цей біль... таке враження, що тебе пронизує електрошокер. Ніби ти два пальці в розетку встромив, але вдарило по коліну. Я думав, що на сцені гепнусь, але через емоції й адреналін якось чашечка туди "зайшла" назад, і я весь концерт відплясав так, наче нічого зі мною не сталося,

– розповів артист.

Вже після виступу з'ясувалося, що травма виявилась серйозною – співаку довелося пройти курс відновлення, який тривав півтора місяця. До нього увійшли фізіотерапія, уколи й спеціальні вправи.

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Нагадаємо, що після тривалої паузи Віталій Козловський повертається до творчості. Артист нещодавно виплатив багатомільйонний борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку і викупив у нього права на свої старі пісні. Тепер він має право співати їх на концертах. Відтак, зараз Козловський активно перекладає свої хіти українською мовою. Зокрема, він вже презентував оновлену "Пінаколаду", а також перевипустив пісню "Небо плаче грозами". Окрім цього, нещодавно зробив реліз нової композиції – "Мала змогла".