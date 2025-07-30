Это не первый случай в жизни исполнителя – еще в молодости он имел проблемы с коленями. И, как сам признается, в 40 лет восстановление проходит значительно сложнее, чем раньше. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1 music.

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Так, на сцене фестиваля "Поколение", когда Виталий Козловский исполнял трек "Пинаколада" у него из колена "вылетела чашечка".

Эта боль... такое впечатление, что тебя пронизывает электрошокер. Будто ты два пальца в розетку воткнул, но ударило по колену. Я думал, что на сцене упаду, но из-за эмоций и адреналина как-то чашечка туда "зашла" обратно, и я весь концерт отплясал так, как будто ничего со мной не произошло,

– рассказал артист.

Уже после выступления выяснилось, что травма оказалась серьезной – певцу пришлось пройти курс восстановления, который длился полтора месяца. В него вошли физиотерапия, уколы и специальные упражнения.

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Напомним, что после длительной паузы Виталий Козловский возвращается к творчеству. Артист недавно выплатил многомиллионный долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку и выкупил у него права на свои старые песни. Теперь он имеет право петь их на концертах. Поэтому, сейчас Козловский активно переводит свои хиты на украинский язык. В частности, он уже представил обновленную "Пинаколаду", а также перевыпустил песню "Небо плачет грозами". Кроме этого, недавно сделал релиз новой композиции – "Мала змогла".