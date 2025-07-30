Крім того, розсекретила, скільки коштує її каблучка. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Катерини Остапчук.

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Так, про те, що Володимир зробив пропозицію коханій стало відомо 29 липня. Катерина Полтавська про це написала у своєму телеграм-каналі. Як виявилося, Остапчук подарував жінці каблучку Tiffany, про яку вона мріяла ще з дитинства.

Я знаю, скільки вона коштує, бо надсилала йому її давно ще. Моя коштує декілька десятків тисяч доларів. Але Tiffany – мій особистий пунктик від дитинства. Чесно, тоді мені здавалося, що в мене ніколи в житті не буде такої каблучки. Я думала, що це нереально. Мрійте! Кожна з нас заслуговує найкращого,

– наголосила Полтавська.



Катерина Остапчук розповіла, як шоумен зробив їй пропозицію / Скриншот з телеграм-каналу

Катерина додала, що Володимир не знімав момент освідчення на камеру, бо жінка не хотіла цього, але зауважила, що незабаром покаже підписникам каблучку.

Що відомо про стосунки Остапчука та Полтавської?