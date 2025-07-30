Крім того, розсекретила, скільки коштує її каблучка. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал Катерини Остапчук.
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Так, про те, що Володимир зробив пропозицію коханій стало відомо 29 липня. Катерина Полтавська про це написала у своєму телеграм-каналі. Як виявилося, Остапчук подарував жінці каблучку Tiffany, про яку вона мріяла ще з дитинства.
Я знаю, скільки вона коштує, бо надсилала йому її давно ще. Моя коштує декілька десятків тисяч доларів. Але Tiffany – мій особистий пунктик від дитинства. Чесно, тоді мені здавалося, що в мене ніколи в житті не буде такої каблучки. Я думала, що це нереально. Мрійте! Кожна з нас заслуговує найкращого,
– наголосила Полтавська.
Катерина Остапчук розповіла, як шоумен зробив їй пропозицію / Скриншот з телеграм-каналу
Катерина додала, що Володимир не знімав момент освідчення на камеру, бо жінка не хотіла цього, але зауважила, що незабаром покаже підписникам каблучку.
Що відомо про стосунки Остапчука та Полтавської?
- Майбутнє подружжя познайомилося під час повномасштабної війни – дівчина допомагала Володимиру відновити доступ до інстаграм-сторінки. Остапчук довго запрошував Катю на побачення, але вона відмовляла. Зрештою Катерина погодилася й офіційно стосунки вони почали 4 жовтня 2022 року – в день, коли Володимир розлучився з другою дружиною.
- Навесні 2024 року Катерина повідомила, що стала Остапчук.
- 10 грудня 2024 року в пари народився син – Тимофій. Це третя дитина для Володимира і первісток для Катерини.