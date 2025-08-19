28-летний Мариус Борг Хойби, сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок наследника престола Хокона, попал в громкий скандал. После года расследования прокуратура выдвинула ему аж 32 обвинения.

Среди них – изнасилование, домашнее насилие, избиение и повреждение имущества. Теперь стало известно, какой срок грозит мужчине. Сообщает Show 24 со ссылкой на Reuters.

Прокуратура сообщила, что Хойби обвиняют в нескольких случаях изнасилования, один из которых был с половым актом. Часть инцидентов он, по словам следователей, снимал на телефон.

Если его признают виновным, наказание может достигать 10 лет тюрьмы. Мужчина предстанет перед судом в начале 2026 года.

В то же время адвокат Мариуса говорит, что его клиент отрицает обвинения в изнасиловании и насилии.

Напомним, в 2024 году полиция выдвигала сыну кронпринцессы Норвегии подозрение в нападении на женщину, с которой он состоял в отношениях. Сам Хойби признал, что в тот раз под воздействием алкоголя и кокаина нанес ей телесные повреждения и повредил квартиру. Он публично извинился и заявил, что сожалеет о своих действиях.

Мариус Борг Хойби также тогда сообщил, что страдает от психических расстройств и в течение длительного времени борется с зависимостью от наркотиков и алкоголя, проходя лечение.