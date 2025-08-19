28-річний Маріус Борг Хойбі, син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок спадкоємця престолу Хокона, потрапив у гучний скандал. Після року розслідування прокуратура висунула йому аж 32 звинувачення.

Серед них – зґвалтування, домашнє насильство, побиття та пошкодження майна. Тепер стало відомо, який термін загрожує чоловіку. Повідомляє Show 24 з посиланням на Reuters.

Прокуратура повідомила, що Хойбі звинувачують у кількох випадках зґвалтування, один з яких був зі статевим актом. Частину інцидентів він, за словами слідчих, знімав на телефон.

Якщо його визнають винним, покарання може сягати 10 років в'язниці. Чоловік постане перед судом на початку 2026 року.

Водночас адвокат Маріуса каже, що його клієнт заперечує обвинувачення у зґвалтуванні та насильстві.

Нагадаємо, у 2024 році поліція висувала сину кронпринцеси Норвегії підозру в нападі на жінку, з якою він перебував у стосунках. Сам Хойбі визнав, що того разу під впливом алкоголю та кокаїну спричинив їй тілесні ушкодження та пошкодив квартиру. Він публічно попросив вибачення та заявив, що шкодує про свої дії.

Маріус Борг Хойбі також тоді повідомив, що страждає від психічних розладів і протягом тривалого часу бореться із залежністю від наркотиків та алкоголю, проходячи лікування.