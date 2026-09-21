"Я не буду лечить и спасать": TAYANNA резко высказалась о мужчинах и отношениях

Певица TAYANNA призналась, что для нее тема отношений и любви долгое время была болезненной и триггерной. Она откровенно призналась, что в ее жизни встречались мужчины, которые и обманывали ее, и преследовали корыстные мотивы. Однако после поездки в Непал она переосмыслила свою жизнь и теперь уже знает, что хочет от мужчины.

В недавнем интервью проекта "Разговор" певица призналась, что теперь точно знает, чего хочет от отношений и любимого человека. Она ожидает от партнера инициативности и не готова быть для кого-то мамой.

Я теперь хочу конкретики. Если мужчина, то это будет мужчина с конкретными предложениями, который тоже будет самостоятельным, которого я не буду лечить и спасать, закрывать маму, еще кого-то,

– заявила певица.

Артистка уверена, что хочет иметь рядом с собой мужчину, с которым она будет строить классную и интересную жизнь. Также для нее важна поддержка, которая должна работать в обе стороны. Теперь, говорит певица, она уже точно не хочет быть спасительницей в отношениях, как это было раньше.

У меня очень сильно проработана тема мамы, забота гиперболизирована, вера в мужчину, поддержка, видеть его потенциал. Я могу включать это, но уже в конкретных отношениях,

– говорит TAYANNA.

Певица также вспомнила, как после довольно тяжелых отношений пошла на терапию и даже сменила город проживания. Этот период жизни позволил ей окончательно переосмыслить подход к отношениям и понять, чего она на самом деле хочет.

TAYANNA в интервью проекту "Разговор": смотрите видео

В жизни у TAYANNA был еще один интересный период, когда она была любовницей. 24 Канал рассказывал, с кем строила отношения певица и чем все закончилось.