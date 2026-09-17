"С твоим Новым Годом": Тамерлан поздравил Омаргалиеву с 41-летием и рассмешил ее забавным фото

Известная украинская супружеская пара и участники дуэта TamerlanAlena отмечают особенный день. Юрий Толоконников, более известный как Тамерлан, трогательно и с юмором поздравил свою любимую жену с 41-летием.

Свое поздравление артист опубликовал на странице в инстаграме. Чтобы поднять настроение имениннице и подписчикам, он сопроводил теплые слова очень забавным кадром. На фотографии Алена сидит на набережной рядом с бронзовой статуей, на которой видно лицо самого Тамерлана.

Под этим шутливым снимком певец оставил для супруги искренние пожелания, чтобы все ее цели достигались молниеносно.

Любимая! Поздравляю с твоим Новым годом! Всех земных благ! Пусть у тебя всегда будут мечты, которые сбываются быстрее, чем ты успеваешь их загадывать. Будь счастлива. Остальное я организую,

– написал артист.

Тамерлан и Алена Омаргалиева / фото из инстаграма

Напомним, что Тамерлан и Алена Омаргалиева строят совместную жизнь и карьеру уже много лет. Звездная пара официально заключила брак в 2013 году, а уже через год у них родился сын Тимур.

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