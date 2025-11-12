"Танцы со звездами" могут вернуться: как выглядели неизменные ведущие проекта – Кароль и Горбунов

Крайний сезон "Танцев со звездами" вышел еще перед началом полномасштабной войны, в 2021 году. Тогда же оборвалась жизнь легендарного хореографа Григория Чапкиса, а его судейское кресло занял Максим Чмерковский, который был главным героем первого сезона "Холостяка".

Недавно креативный продюсер Владимир Заводюк поинтересовался у пользователей, кого бы они хотели видеть среди участников нового сезона. В комментариях люди оставили положительные отзывы, о возвращении шоу, а также написали свои пожелания относительно участников. Самыми популярными вариантами стали: Влад Яма, Макс Барских, KOLA, Владимир Дантес, Даша Квиткова и Михаил Лебига, передает 24 Канал.

Долгое время Юрий Горбунов и Тина Кароль были неизменными ведущими проекта. Их тандем надолго запомнился публике. Но в последнем сезоне певицу заменила модель и актриса Иванна Онофрийчук.

Как выглядели Тина Кароль и Юрий Горбунов на проекте "Танцы со звездами"?

Шоу стартовало на украинском телевидении в 2006 году. Тогда Кароль и Горбунов сделали совместное фото.

Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма Горбунова

В сентябре этого года ведущий в очередной раз опубликовал архивное фото с артисткой, которое подписал такими словами: "Это было 19 лет назад. Боже, как быстро время летит!"

Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма Горбунова

А вот архивное видео со второго сезона "Танцы со звездами", где Кароль и Горбунов снова вместе вышли на паркет, но не как участники, а ведущие.

Тина Кароль и Юрий Горбунов во втором сезоне "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

В третьем сезоне ведущие снова вместе вели шоу, а тогда "Танцы со звездами" ушли на долгую паузу вплоть до 2017 года.

Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами 3" / Фото пресс-службы "1+1"

В новых сезонах Тина Кароль была приглашенной ведущей, и только в 2019 году вернулась к полноценному тандему с Юрием Горбуновым.

Тина Кароль и Юрий Горбунов на "Танцах со звездами" / Фото пресс-службы "1+1"

Впереди было еще два сезона, и Кароль в одном из них снова стала приглашенной ведущей, а в другом – вообще не появилась.

Но стоит вспомнить, что Горбунов и Кароль в 2020 году впервые в истории шоу станцевали с участниками. От так, певица выполнила румбу, а ведущий – квикстеп.

Юлия Санина, Дима Жук и Тина Кароль – Румба: смотрите видео онлайн