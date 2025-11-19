Первый победитель: как Владимир Зеленский выглядел на "Танцах со звездами" 20 лет назад

Легендарный проект "Танцы со звездами" возвращается впервые за 4 года. Он стал одним из любимых для украинцев, ведь на шоу звезды открываются для них совершенно по-новому. "Танцы" хотят снова объединить за экранами зрителей, но не без благотворительной цели.

Впервые формат шоу "Танцы со звездами" появился в 2004 году в Великобритании. Уже через два года проект стартовал в Украине с ведущими Юрием Горбуновым и Тиной Кароль. По случаю возвращения легендарной программы 24 Канал предлагает вспомнить, кто стал победителем первого сезона.

Звездно-танцевальные пары первого сезона "Танцев со звездами" были чрезвычайно яркими: Наталья Могилевская и Влад Яма, Виталий Козловский и Ксения Горб, Ольга Сумская и Игорь Бондаренко.



Участники "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Влада Ямы

Также участие в шоу предложили Владимиру Зеленскому – лидеру "Квартала 95" и юмористу, карьера которого в то время стремительно росла. В пару с ним поставили 17-летнюю Алену Шоптенко. Хотя годами спустя танцовщица признавалась, что сначала ее партнером должен был быть журналист Анатолий Борсюк.



Алена Шоптенко и Владимир Зеленский / Фото 1+1

Владимир Зеленский не занимался танцами до проекта, однако с помощью профессиональной бальной танцовщицы смог овладеть немало движений. С первых прямых эфиров их пара получила любовь зрителей.

Алена Шоптенко признавалась, что и сама узнала что-то новое во время работы с Зеленским.

Очень хорошо помню, как он мне говорил, что на самом деле заставить людей плакать гораздо сложнее, чем смеяться. С тех пор, всегда, когда готовлю постановки, делаю ставку на то, что драматические сделать будет труднее, чем юмористические,

– говорила танцовщица.



Алена Шоптенко и Владимир Зеленский / Фото 1+1

Главными конкурентами Зеленского и Шоптенко были Наталья Могилевская и Влад Яма. Поговаривают, что пары могли обмениваться резкими репликами в сторону друг друга.

Однако в финале победу одержали таки Владимир Зеленский и Алена Шоптенко. За юмориста тогда отправили смс-ок на несколько тысяч долларов.

