На фоне слухов о свадьбе: Тарас Цимбалюк показал свою возлюбленную на отдыхе с родителями

Тарас Цимбалюк отдыхает в Буковеле со своей возлюбленной Еленой Светлицкой и родителями.

Актер опубликовал в инстаграме Stories кадры из семейного отдыха.

Цимбалюк поделился селфи, сделанное на горном подъемнике посреди леса. На фото актер одет в розовую кофту и солнцезащитные очки. Рядом с ним сидит актриса Елена Светлицкая, а позади – родители Тараса: мама Татьяна Васильевна и отец Василий Васильевич.

Тарас Цимбалюк на отдыхе с Еленой Светлицкой и родителями / Скриншот из инстаграма-сторис

К слову, мама актера по образованию филолог и работает преподавателем французского языка. 27 июня она отметила 70-летие. Отец Тараса – историк и литературовед. Ему 72 года.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк лишь недавно перестали скрывать свои отношения. Пара не рассказывает, как давно они вместе, однако слухи об их романе ходили уже около года.

Известно, что Елена воспитывает двух дочерей от предыдущего брака. По словам актрисы, Тарасу удалось найти общий язык с девочками, поэтому они хорошо ладят и поддерживают теплые отношения.

А недавно Елена привлекла внимание еще и обручальным кольцом на безымянном пальце. Актриса не подтверждала свадьбу, однако ее заявление лишь подогрело слухи о возможном тайном браке.