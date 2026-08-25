Цимбалюк и Светлицкая больше не скрывают роман: влюбленные показали, как вместе отдыхают в Одессе

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая долгое время подогревали слухи о своем романе. Актеры публиковали совместные снимки и намекали на близкие отношения, однако официально их не подтверждали.

На прошлой неделе Цимбалюк наконец-то раскрыл свои отношения со Светлицкой. После этого влюбленные стали чаще делиться совместными моментами с поклонниками. Недавно актеры отправились вместе в Одессу. Оттуда они показали серию романтических фото. Публикацию пара разместила в инстаграме.

На снимках Тарас и Елена позируют в лифте, на кровати в гостиничном номере, на террасе и в других локациях. Влюбленные наслаждаются совместным отдыхом и не скрывают своих чувств.

Тарас Цимбалюк показал, как отдыхает с Еленой Светлицкой в Одессе. Для просмотра фото листайте вправо:

Под подборкой фото Елена Светлицкая оставила короткий, но красноречивый комментарий: "Люблю".

Елена Светлицкая прокомментировала пост Тараса Цимбалюка / Скриншот из инстаграма

Интересно, что об публичном подтверждении романа Цимбалюком актриса заранее не знала. Ранее Светлицкая рассказывала, что узнала об этом уже после того, как увидела видео Тараса в инстаграме.

А как именно Тарас Цимбалюк раскрыл их отношения – читайте в нашем предыдущем материале.