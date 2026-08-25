Минулого тижня Цимбалюк зрештою розсекретив свої стосунки зі Світлицькою. Після цього закохані стали частіше ділитися спільними моментами з шанувальниками. Нещодавно актори вирушили разом до Одеси. Звідти вони показали серію романтичних фото. Публікацію пара поширила в інстаграмі.

На світлинах Тарас і Олена позують в ліфті, на ліжку в готельному номері, на терасі та в інших локаціях. Закохані насолоджуються спільним відпочинком і не приховують своїх почуттів.

Тарас Цимбалюк показав, як відпочиває з Оленою Світлицькою в Одесі. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Під добіркою фото Олена Світлицька залишила короткий, але промовистий коментар: "Люблю".

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Олена Світлицька прокоментувала допис Тараса Цимбалюка / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що про публічне підтвердження роману Цимбалюком акторка заздалегідь не знала. Раніше Світлицька розповідала, що дізналася про це вже після того, як побачила відео Тараса в інстаграмі.

А як саме Тарас Цимбалюк розсекретив їхні стосунки – читайте в нашому попередньому матеріалі.