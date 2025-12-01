Были вместе более 12 лет: история любви Тараса и Елены Тополи, которые объявили о разводе

Тарас и Елена Тополи неожиданно объявили о разводе. Они опубликовали совместное заявление, в котором поблагодарили за годы жизни вместе и отказались от дальнейших комментариев. Звездная пара пробыла в браке 12 лет и для многих была примером крепкого брака.

Тарас и Елена Тополя росли в паре не только как партнеры, но и как артисты, ведь продолжали развивать карьеру. 24 Канал предлагает вспомнить, какой была история любви знаменитостей и через какие испытания они прошли.

Не пропустите! Тарас и Елена Тополи разводятся

Каким было начало отношений?

Тарас Тополя и Елена Кучер (это ее девичья фамилия) познакомились на одном из концертов в Славском, где вместе выступали. Приехав в Киев, они не прекратили общение, а все чаще встречались и обсуждали взгляды на жизнь и различные темы.

Со временем Елена призналась Тарасу о симпатии и то, что ей очень интересно проводить время вместе.

Я проще отношусь к тому, чтобы признаться в чувствах, сделать первый шаг. Я более в этом решительная. Поэтому я первой сказала, что у меня есть чувства. Если ты за – давай что-то попробуем,

– вспоминала певица.

Тарас Тополя ответил взаимностью. Их отношения развивались тайно от прессы. Впоследствии пара начала жить вместе и все больше узнавать друг друга.



Тарас и Елена Тополя в юности / Фото из инстаграма Елены Тополи

Бракосочетание и воспитание детей

Через полтора года Елена забеременела, а весной 2013 у них родился первенец Роман. Через три месяца пара решила оформить отношения и расписаться. Они устроили небольшое празднование в Киеве.

Свадьба у нас была очень простая. Быстро расписались в ЗАГСе, а потом отправились в заведение на обед или ужин. Для нас празднование закончилось тем, что поехали кормить маленького Романа, который ждал дома,

– рассказывал Тарас.



Тарас и Елена Тополи / Фото Viva

В 2015 году у Тараса и Елены Тополи родился сын Марк. Еще через 5 лет они стали многодетной семьей - на свет появилась дочь Мария. Как рассказывала звездная мама, Роман унаследовал больше ее черт, а Марк чрезвычайно активный.

Тарас и Елена продолжали творческую деятельность после рождения троих детей. С воспитанием им помогали дедушки и бабушки.

Трое детей – это еще тот кураж. Но это большое счастье. Главное, чтобы семья держалась крепко, и дети росли в любви и гармонии,

– делился Тарас Тополя.



Тарас и Елена Тополя с детьми / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Разлука из-за войны и возвращение Елены

Полномасштабное вторжение разлучило пару. Тарас Тополя остался в Киеве и вступил в тероборону, а Елена вместе с детьми выехала сначала на запад Украины, а затем в США, где живет семья Тараса.

Семья поддерживала связь, общалась; Тополя пытались любой ценой сохранить брак и страсть в отношениях. Но Елена Тополя не чувствовала себя комфортно в Штатах и ежемесячно думала о возвращении в Украину. Через 1 год и 8 месяцев певица таки решилась поехать домой.

Мне все равно, где быть. Мне главное, чтобы мы были вместе. Это самое главное. В противном случае у меня просто срывает крышу. Я выжигаю себя изнутри. У меня начинаются просто психоз, депрессия и так далее,

– поделилась Елена.



Тарас и Елена Тополи / Фото из инстаграма Тараса Тополи

По мнению Тараса Тополи, их отношения не нуждались в "спасении". Они оставались откровенными друг перед другом, продолжали делиться чувствами и мыслями, поддерживали друг друга. Также певец называет фундаментом их семьи – детей.

Зато Елена считает, что отношения на расстоянии все-таки были еще тем испытанием. Например, она чувствовала ревность. Но муж постоянно ей подчеркивал, что измены бы не произошло.

Однако летом этого года Елена Тополя внезапно заговорила о проблемах в браке и призналась, что у них не все идеально.

Я не знаю такой семьи, чтобы не было споров, разных взглядов на что-то. Разные моменты бывают. Но мы проходим. И мы проходим достаточно сложные моменты, я могу сказать, никто никогда не готовится к чему-то, и все это происходит внезапно, спонтанно, но мы имеем чувство,

– признавалась артистка.



Тарас и Елена Тополи / Фото из инстаграма Тараса Тополи

1 декабря Тополи объявили о разводе. Они уже решили все имущественные вопросы и вопросы обеспечения детей. Елена и Тарас объявили, что теперь они будут идти разными дорогами. Также пара будет воздерживаться от комментариев относительно развода.