Лидер группы АНТИТЕЛА вспомнил, что ранее сотрудничал с Владимиром Зеленским. Тарас Тополя рассказал, комфортно ли им было вместе выполнять работу.

Кроме того, поделился подробнее о том, в рамках какого проекта имел сотрудничество с Зеленским.

Тополя рассказал, что во времена, когда Владимир Зеленский еще не занимался политикой, они вместе участвовали в съемках клипа на композицию "Лего", написанную для фильма "Я, ты, он, она".

Было легко... Стало для меня приятным удивлением, что он, прибыв на площадку, буквально за несколько минут включился в работу: понял, что и как нужно выполнять, и воплотил все безупречно. Надел мой костюм и точно повторил все, что я делал в кадре, – такая была задумка сценаристов: перевоплощение друг в друга,

– рассказал певец.

Он уточнил, что Зеленский согласился на участие бесплатно – это было взаимное сотрудничество в рамках продвижения ленты, которую Владимир и Дэвид Додсон режиссировали. К тому же Зеленский исполнил в фильме "Я, ты, он, она" одну из главных ролей – он сыграл Максима Ткаченко.

Чем занимался Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины?

Он был соучредителем и креативным лидером студии "Квартал 95", которая быстро стала одним из самых успешных продакшенов страны. Также Владимир Александрович активно занимался производством контента: от развлекательных шоу до кино.

Кроме этого, будущий президент имел актерскую карьеру. Самая известная роль Зеленского – учитель истории Василий Голобородько, который стал президентом в сериале "Слуга народа".