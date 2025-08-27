Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Так, по словам певца, во время удара его вместе с детьми не было дома. В квартире находились Елена Тополя вместе с братом и племянником.

Когда она позвонила, я больше общался с Русланом, потому что жена находилась в шоковом состоянии. Он помог быстро собрать все необходимое – документы и другие вещи, ведь в любой момент в квартире мог вспыхнуть пожар – рядом пылало, несколько очагов возгорания возникли и в квартире. Вынес все на улицу и поддерживал Елену, пока не приехали родители и друзья,

– поделился Тарас Тополя.

Выяснилось, что сначала жена певца перебралась к родителям на Нивки, но впоследствии начала снова ночевать дома, чтобы разбирать вещи и убирать. Сейчас супруги занимаются восстановление жилья.

Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать нельзя было. После того как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, не покроют всех расходов, но сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет,

– отметил певец.

И добавил, что ситуация с их домом печальная: за несколько месяцев после атаки фасад так и не начали восстанавливать. Многоэтажка напротив, куда попала баллистическая ракета, также просто стоит.

Мне почему-то думалось, что на четвертом году войны у чиновников уже должен быть быстрый алгоритм действий в таких случаях. Я знаю, что есть донорские средства, что работает много программ и миллиарды выделяют из-за рубежа на поддержку гражданской инфраструктуры Украины и восстановление после разрушений. Но пока этого не наблюдаю. Я не жалуюсь – просто констатирую факт,

– объяснил Тарас Тополя.

Ранее мы писали о том, как выглядела квартира Тараса Тополи после ракетной атаки. Певец тогда еще показал символическую вещь, что выстояла несмотря на обстрел.