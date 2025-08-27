Про це він розповів у новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

Так, за словами співака, під час удару його разом з дітьми не було вдома. У квартирі перебували Олена Тополя разом із братом і племінником.

Коли вона зателефонувала, я більше спілкувався з Русланом, бо дружина перебувала у шоковому стані. Він допоміг швидко зібрати все необхідне – документи й інші речі, адже щомиті у квартирі могла спалахнути пожежа – поруч палало, декілька осередків займання виникли й у квартирі. Виніс усе на вулицю й підтримував Олену, поки не приїхали батьки та друзі,

– поділився Тарас Тополя.

З'ясувалося, що спершу дружина співака перебралася до батьків на Нивки, але згодом почала знову ночувати вдома, щоб розбирати речі й прибирати. Зараз подружжя займається відновлення житла.

Поки не пройшла комісія, нічого ремонтувати не можна було. Після того як усе оглянули й зафіксували, ми почали ремонт. Робимо все самі, не чекаючи виплат. Вони будуть, звісно, не покриють усіх витрат, але сама процедура бюрократична й тривала. А повертатися треба швидко, навчальний рік не чекає,

– зазначив співак.

І додав, що ситуація з їхнім будинком сумна: за кілька місяців після атаки фасад так і не почали відновлювати. Багатоповерхівка навпроти, куди влучила балістична ракета, також просто стоїть.

Мені чомусь думалося, що на четвертому році війни у чиновників уже має бути швидкий алгоритм дій у таких випадках. Я знаю, що є донорські кошти, що працює багато програм і мільярди виділяють з-за кордону на підтримку цивільної інфраструктури України та відновлення після руйнувань. Але поки цього не спостерігаю. Я не жаліюся – просто констатую факт,

– пояснив Тарас Тополя.

