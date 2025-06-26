Водночас музикант показав особливу річ, яка вціліла серед руйнувань. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Тополі.

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Так, попри ракетну атаку біля будинку артиста продовжує майоріти прапор.

Цей флагшток біля будинку я купив за свої перші бойові. Сусіди й знайомі будівельники встановили без мене, в той час служив на Харківщині. І ось, попри приліт, він вистояв. І ми вистоїмо,

– написав Тарас Тополя.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня російська балістична ракета влучила у сусідній будинок з оселею Тараса та Олени Тополі. Вибухова хвиля пошкодила квартиру співаків. У помешканні вибило вікна, вирвало броньовані двері та частково обвалилися стіни. На щастя, родина не постраждала.

Тоді Олена Тополя показала перші хвилини після атаки на Київ, а фронтмен "Антитіл" показав знищену квартиру.