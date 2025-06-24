Музиканти гурту АНТИТІЛА приїхали до квартири лідера колективу, щоб допомогти розібрати завали. Сергій Вусик теж підтримав колегу, пише Show 24 з посиланням на його сторінку у фейсбуці.

До слова Вже на місці, – учасники гурту АНТИТІЛА показалися в зруйнованій квартирі Тараса Тополі

Співзасновник і клавішник гурту показав, який вигляд має квартира Тараса Тополі після російського удару по Києву. У стіни врізалося скло, а метал погнувся від вибухової хвилі. Дивом вціліла лиш пляшка алкогольного напою.

Поки ти без власного житла, живого місця немає у квартирі, та й і її частини. Метал і камінь порвало, але пляшка встояла. Її й відкриємо всі разом пізніше,

– звернувся до Тополі Сергій Вусик.

Руйнування у квартирі Тараса Тополі / Фото з фейсбуку Сергія Вусика

Російська балістика зруйнувала квартиру Тополі

Нагадаємо, вночі 23 червня через черговий російський обстріл постраждала квартира Тараса й Олени Тополі. Ракета прилетіла у сусідній будинок, а вибухова хвиля понищила їхній дім. На щастя, всі в родині залишилися живі.

На цю новину відреагувала нардепка Мар'яна Безугла, яка назвала руйнування "кармою".

Тарас Тополя з іронією відреагував на скандальну заяву та відкрив збір "на психіатра Мар'яні". Вона ж заявила, що прийме кошти та передасть їх на закупівлю дронів.