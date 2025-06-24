Після новини про розтрощену квартиру Тарас Тополя подякував за підтримку і зазначив, що не відкриватиме збору на ремонт, адже багато хто запитує його про номер картки. Але він таки створив "банку" – для Мар'яни Безуглої, пише Show 24 з посиланням на його фейсбук.
До слова Вже на місці, – учасники гурту АНТИТІЛА показалися в зруйнованій квартирі Тараса Тополі
От що дійсно важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Тож я відкриваю банку "На психіатра Мар'яні". Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь!
– так Тарас Тополя відповів Безуглій.
Мета збору – 1 мільйон гривень. Тарас Тополя додав, якщо нардепка відмовиться приймати допомогу, то він скерує кошти на підтримку дітей загиблих бійців 130 Батальйону ТрО, де служив співак на початку повномасштабного вторгнення.
Як відреагувала Безугла
Народна депутатка відповіла на заяву Тараса Тополі й сказала, що прийме кошти.
Я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай,
– написала Мар'яна Безугла.
Що сталося напередодні
- Вночі 23 червня Росія атакувала Київ ракетами та ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждала квартира Тараса й Олени Тополі. Броньовані двері вирвало з замків вибуховою стіною, частково зруйновані стіни, все всередині квартирі розтрощило.
- Нардепка Мар'яна Безугла назвала це "кармою". Вона заявила, що служба Тараса Тополі у війську була "фейковою" і "для картинки", а пісня "Фортеця Бахмут" начебто була випущена "на замовлення". За ці слова Безуглу розкритикували в мережі.