После новости о разбитой квартире Тарас Тополя поблагодарил за поддержку и отметил, что не будет открывать сбора на ремонт, ведь многие спрашивают его о номере карты. Но он таки создал "банк" – для Марьяны Безуглой, пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук.

К слову Уже на месте, – участники группы АНТИТЕЛА показались в разрушенной квартире Тараса Тополи

Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, что пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь!

– так Тарас Тополя ответил Безуглой.

Цель сбора – 1 миллион гривен. Тарас Тополя добавил, если нардеп откажется принимать помощь, то он направит средства на поддержку детей погибших бойцов 130 Батальона ТрО, где служил певец в начале полномасштабного вторжения.

Как отреагировала Безуглая

Народный депутат ответила на заявление Тараса Тополи и сказала, что примет средства.

Я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай,

– написала Марьяна Безуглая.

Что произошло накануне