После новости о разбитой квартире Тарас Тополя поблагодарил за поддержку и отметил, что не будет открывать сбора на ремонт, ведь многие спрашивают его о номере карты. Но он таки создал "банк" – для Марьяны Безуглой, пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук.
К слову Уже на месте, – участники группы АНТИТЕЛА показались в разрушенной квартире Тараса Тополи
Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Поэтому я открываю банку "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, что пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь!
– так Тарас Тополя ответил Безуглой.
Цель сбора – 1 миллион гривен. Тарас Тополя добавил, если нардеп откажется принимать помощь, то он направит средства на поддержку детей погибших бойцов 130 Батальона ТрО, где служил певец в начале полномасштабного вторжения.
Как отреагировала Безуглая
Народный депутат ответила на заявление Тараса Тополи и сказала, что примет средства.
Я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай,
– написала Марьяна Безуглая.
Что произошло накануне
- Ночью 23 июня Россия атаковала Киев ракетами и ударными дронами. В результате обстрела пострадала квартира Тараса и Елены Тополи. Бронированные двери вырвало из замков взрывной стеной, частично разрушены стены, все внутри квартире разбило.
- Нардеп Марьяна Безуглая назвала это "кармой". Она заявила, что служба Тараса Тополи в армии была "фейковой" и "для картинки", а песня "Фортеця Бахмут" якобы была выпущена "на заказ". За эти слова Безуглую раскритиковали в сети.