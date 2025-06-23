На инцидент в своем фейсбуке отреагировала скандальная народный депутат Марьяна Безуглая, информирует Show 24. Она отличилась очередным неуместным заявлением, поэтому снова нарвалась на критику в сети.

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Марьяна Безуглая распространила сообщение Тараса Тополя в фейсбуке, где музыкант рассказал, что россияне разрушили его квартиру и показал последствия. Она отличилась еще одним заявлением о "карме".

Народный депутат обвинила лидера группы АНТИТИЛА в том, что он "мобилизовался для картинки" и выпустил песню "Крепость Бахмут" на заказ, когда в городе "игнорировали фортификации, здравый смысл".

А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба – настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, "порешал ли" ты в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма",

– написала Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая о разрушенной квартире Тараса Тополя / Скриншот из фейсбука

Тополя пока не отреагировал на высказывания Безуглой.

В сети раскритиковали Марьяну Безуглую

Пользователей в сети возмутило заявление Марьяны Безуглой о разрушенной квартире Тараса Тополи.

"Ноль дней, когда Безуглая не вырыгнула свой бред о карме. Когда карма уже и до нее доберется?"

"Марьяна Безуглая снова пробила дно. Циничная и аморальная типа патриотка, которая переживает за ребят из ВСУ. Позорище".

"А когда госпожа Марьяна Безуглая начнет говорить, что украинцы сами виноваты, что Россия на нас напала, потому что карма?"

"Безуглая с утра снова пробила дно, конченая д*ра".

"Людям разносит квартиру баллистикой. Народный депутат Безуглая: "это карма". Бездушная".

"Тополи разбило квартиру. Безуглая уже написала, что это карма. Я объясняю себе это только тем, что она психически больной человек. Человек, который пишет не только такую бесчеловечность в виде постов в соцсетях – она пишет еще и законы".

Марьяну Безуглую раскритиковали в сети / Скриншоты с Threads

Отметим, ранее Марьяна Безуглая назвала гибель Дмитрия Исаенко "кармой", отметив, что он якобы "косил от армии", учась на магистратуре в университете Драгоманова.