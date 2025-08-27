На днях одна из самых известных певиц в мире Тейлор Свифт объявила, что выходит замуж. После двух лет отношений ей сделал предложение звезда американского футбола Трэвис Келси.

Личная жизнь Тейлор до этого момента была довольно насыщенной. С кем она встречалась раньше – далее в материале Show 24.

К слову

Тейлор Свифт и Джо Джонас

В 2008 году Тейлор Свифт закрутила роман с известным американским певцом Джо Джонасом. Однако они провстречались всего несколько месяцев.

Во время отношений с мужчиной исполнительница успела написать о нем песню, которая называется Forever & Always. Трек вошел в альбом Fearless.

Известно, что они до сих пор поддерживают хорошие отношения.

Тейлор Свифт и Лукас Тилл

Впоследствии, на съемках клипа к песне You Belong With Me, Свифт познакомилась с американским актером Лукасом Тиллем. Однако их отношения продлились недолго – с марта по апрель 2009 года. Отметим, что в видеоработе Тейлор, по сюжету, была влюблена в мужчину. Поэтому химия между ними, похоже, перешла с экрана в реальность.

Тейлор Свифт и Тейлор Лотнер

Зимой того же года Тейлор Свифт встретила американского актера Тейлора Лотнера. Они познакомились, когда продолжались съемки фильма "День святого Валентина". Уже в конце лета завязался роман. По словам исполнительницы, они разошлись друзьями, ведь мужчина любил Тейлор больше, чем она его.

Тейлор Свифт и Джон Майер

В ноябре 2009 года Тейлор Свифт начала встречаться с американским певцом Джоном Майером. Она даже посвятила возлюбленному трек Dear John. Вместе с другими он появился в третьем альбоме певицы.

Тейлор Свифт также была в отношениях с американским актером Джейком Джилленголом , которому посвятила песни We Are Never Ever Getting Back Together и The Last Time.

, которому посвятила песни We Are Never Ever Getting Back Together и The Last Time. После этого, певица закрутила роман с Конором Кеннеди , которому на тот момент было 18 лет. Заметим, что он является сыном Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. С парнем связана песня Begin Again.

, которому на тот момент было 18 лет. Заметим, что он является сыном Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. С парнем связана песня Begin Again. Всемирно известная звезда также встречалась с популярным британским певцом Гарри Стайлзом. Вдохновившись этими отношениями, она написала треки I Knew You Were Trouble и Out of the Woods.

Тейлор Свифт и Калвин Харрис

В марте 2015 года у Тейлор Свифт завязались отношения с шотландским продюсером Калвином Харрисом. Они познакомились на премии Brit Awards. Однако летом 2016 года влюбленные разошлись.

Тейлор Свифт и Калвин Харрис / Фото Getty Images

Тейлор Свифт и Том Хиддлстон

Впоследствии Тейлор Свифт закрутила роман с английским актером Томом Хиддлстоном. Их отношения длились всего три месяца. Тогда в медиа упоминалось, что события разворачивались слишком быстро, поэтому пара не смогла этого выдержать. Кроме того, говорили, что Том хотел больше выносить эти отношения на публику, а Тейлор была против.

Тейлор Свифт и Джо Алвин

В течение следующих шести лет Тейлор Свифт была в отношениях с английским актером Джо Алвином. Даже ходили слухи, что пара обручилась. Дело в том, что как-то на пальце певицы заметили обручальное кольцо. Тогда инсайдеры сообщали, что бывшие влюбленные не ссорились, а разошлись по-дружески.

Тейлор Свифт и Мэтти Гили

В мае 2023 года у Тейлор Свифт начались отношения с Мэтти Гили – лидером английской группы The 1975. Однако уже в июне мужчина и женщина разошлись. Инсайдеры рассказывали, что влюбленные поняли, что не подходят друг другу. Также сообщалось, что близкие люди исполнительницы были шокированы таким решением.

Что известно об отношениях Тейлор Свифт и Трэвиса Келси?

О романе певицы с игроком команды "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келси стало известно осенью 2023 года. После этого пара довольно часто появлялась вместе на публике. В частности, Тейлор неоднократно посещала матчи Келси, а Трэвис ходил на концерты любимой. 26 августа они объявили в соцсетях о помолвке. Спортсмен сделал артистке предложение в саду, украшенном цветами. Кадры, где футболист делает предложение Тейлор, разлетелись по сети. Меньше чем за 24 часа публикация собрала более 27 миллионов лайков.

