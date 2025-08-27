Днями одна з найвідоміших співачок у світі Тейлор Свіфт оголосила, що виходить заміж. Після двох років стосунків їй освідчився зірка американського футболу Тревіс Келсі.

Особисте життя Тейлор до цього моменту було доволі насиченим. З ким вона зустрічалася раніше – далі у матеріалі Show 24.

Тейлор Свіфт і Джо Джонас

У 2008 році Тейлор Свіфт закрутила роман з відомим американським співаком Джо Джонасом. Однак вони прозустрічалися всього декілька місяців.

Під час стосунків з чоловіком виконавиця встигла написати про нього пісню, яка називається Forever & Always. Трек увійшов у альбом Fearless.

Відомо, що вони й досі підтримують хороші стосунки.

Тейлор Свіфт і Лукас Тілл

Згодом, на зйомках кліпу до пісні You Belong With Me, Свіфт познайомилася з американським актором Лукасом Тіллем. Однак їхні стосунки тривали недовго – з березня по квітень 2009 року. Зазначимо, що у відеороботі Тейлор, за сюжетом, була закохана у чоловіка. Тож хімія між ними, схоже, перейшла з екрана у реальність.

Тейлор Свіфт і Тейлор Лотнер

Взимку того ж року Тейлор Свіфт зустріла американського актора Тейлора Лотнера. Вони познайомилися, коли тривали зйомки фільму "День святого Валентина". Вже в кінці літа зав'язався роман. За словами виконавиці, вони розійшлися друзями, адже чоловік любив Тейлор більше, ніж вона його.

Тейлор Свіфт і Джон Майєр

У листопаді 2009 року Тейлор Свіфт почала зустрічатися з американським співаком Джоном Майєром. Вона навіть присвятила коханому трек Dear John. Разом з іншими він з'явився у третьому альбомі співачки.

Тейлор Свіфт також була у стосунках з американським актором Джейком Джилленголом , якому присвятила пісні We Are Never Ever Getting Back Together та The Last Time.

, якому присвятила пісні We Are Never Ever Getting Back Together та The Last Time. Після цього, співачка закрутила роман з Конором Кеннеді , якому на той момент було 18 років. Зауважимо, що він є сином Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого. З хлопцем пов'язана пісня Begin Again.

, якому на той момент було 18 років. Зауважимо, що він є сином Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого. З хлопцем пов'язана пісня Begin Again. Всесвітньо відома зірка також зустрічалася з популярним британським співаком Гаррі Стайлзом. Надихнувшись цими стосунками, вона написала треки I Knew You Were Trouble й Out of the Woods.

Тейлор Свіфт і Калвін Гарріс

В березні 2015 року у Тейлор Свіфт зав'язалися стосунки зі шотландським продюсером Калвіном Гаррісом. Вони познайомилися на премії Brit Awards. Проте влітку 2016 року закохані розійшлися.

Тейлор Свіфт і Калвін Гарріс / Фото Getty Images

Тейлор Свіфт і Том Гіддлстон

Згодом Тейлор Свіфт закрутила роман з англійським актором Томом Гіддлстон. Їхні стосунки тривали всього три місяці. Тоді у медіа згадувалося, що події розгорталися занадто швидко, тому пара не змогла цього витримати. Крім того, говорили, що Том хотів більше виносити ці стосунки на публіку, а Тейлор була проти.

Тейлор Свіфт і Джо Алвін

Протягом наступних шести років Тейлор Свіфт була у стосунках з англійським актором Джо Алвіном. Навіть ходили чутки, що пара заручилася. Річ у тім, що якось на пальці співачки помітили обручку. Тоді інсайдери повідомляли, що колишні закохані не сварилися, а розійшлися по-дружньому.

Тейлор Свіфт і Метті Гілі

У травні 2023 року у Тейлор Свіфт розпочалися стосунки з Метті Гілі – лідером англійського гурту The 1975. Однак вже у червні чоловік та жінка розійшлися. Інсайдери розповідали, що закохані зрозуміли, що не підходять одне одному. Також повідомлялося, що близькі люди виконавиці були шоковані таким рішенням.

Що відомо про стосунки Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі?

Про роман співачки з гравцем команди "Канзас-Сіті Чіфс" Тревісом Келсі стало відомо восени 2023 року. Після цього пара доволі часто з'являлася разом на публіці. Зокрема, Тейлор неодноразово відвідувала матчі Келсі, а Тревіс ходив на концерти коханої. 26 серпня вони оголосили в соцмережах про заручини. Спортсмен освідчився артистці в саду, прикрашеному квітами. Кадри, де футболіст робить пропозицію Тейлор розлетілися мережею. Менше ніж за 24 години публікація зібрала понад 27 мільйонів лайків.

