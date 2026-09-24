The Hardkiss выпустил новую украиноязычную песню и атмосферный клип к ней

Рок-группа The Hardkiss представила новую песню на украинском языке "Zoloto" и клип к ней.

Ролик уже появился на YouTube-канале группы.

Песня "Zoloto" продолжает важную для группы линию украиноязычной музыки, при этом органично вписываясь в мир Grey Hound и его тему времени, перемен и человеческих переживаний,

– отметила Юлия Санина.

Grey Hound – пятый студийный альбом группы The Hardkiss. Это концептуальный альбом, в центре которого – тема времени и его влияния на человеческую жизнь. Композиция "Zoloto" вошла в deluxe-версию альбома. Обновленное издание также содержит три ремикса песен с альбома.

The Hardkiss – "Zoloto": смотрите клип онлайн

Кстати, в этом году группа The Hardkiss отпраздновала 15-летие. Столько же лет в браке в этом году исполнилось Юлии Саниной и Валерию Бебке. Их история любви тесно связана с группой: дебютный клип на песню "Babylon" они впервые показали гостям прямо на собственной свадьбе.

Напомним, сейчас The Hardkiss не выступает в Украине, поскольку мужская часть коллектива находится за границей. Накануне это раскритиковал украинский певец Женя Галич.