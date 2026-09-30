Тоня Матвиенко рассказала о свадьбе старшей дочери и призналась, готова ли она стать бабушкой

Недавно Тоня Матвиенко сообщила, что ее старшая дочь Ульяна обручилась со своим возлюбленным. Предложение девушка получила за границей, где сейчас живет.

Теперь певица рассказала, определилась ли пара с планами на свадьбу и готова ли она сама стать бабушкой. Этими подробностями артистка поделилась в программе "Утренний кофе".

По словам певицы, Ульяна и ее жених пока не определились, какой именно будет их свадьба. Девушка хотела бы устроить красивое празднование, однако конкретных планов у пары пока нет.

Она хочет хорошую свадьбу, как девушка. Она будет за границей. Не знаю, они пока это обсуждают, я не лезу. Она говорит: "Мама, я сама". Еще думают, увидим,

– сказала певица.

Сейчас Ульяна живет в Берлине. Ее избранник тоже родом из Украины, однако Тоня Матвиенко не рассказывала о нем больше.

В то же время певица признавалась, что после помолвки увидела изменения в старшей дочери. По словам Матвиенко, Ульяна сейчас счастлива, хотя жизнь за границей для нее непростая. Девушка находится в поисках работы и фактически строит свою жизнь с нуля.

Также Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о том, что помолвка Ульяны может быть связана с беременностью. Певица заверила, что дочь не ждет ребенка.

Артистка добавила, что сама пока не торопится становиться бабушкой. Младшей дочери Нине всего 10 лет, поэтому Тоня хочет наслаждаться этим периодом жизни. При этом Матвиенко не скрывает, что в будущем хотела бы понянчить внучка или внучку. Она также готова помогать Ульяне, когда она решит стать мамой.

Сейчас страшно во время войны. У нее есть еще для этого время. Она молодая, пусть думает. Но еще не знает, что никогда не будет на это времени. Не будет такого момента, что "ну все, я решила". То война, то деньги, то карьера, то еще что-нибудь. Но я бы хотела, конечно, увидеть и подержать,

– сказала Тоня Матвиенко.

"Утренний кофе с Тоней Матвиенко": смотрите видео онлайн

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