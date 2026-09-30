Тепер співачка розповіла, чи визначилася пара з планами на весілля та чи готова вона сама стати бабусею. Цими подробицями артистка поділилася у програмі "Ранкова кава".

За словами співачки, Уляна та її наречений поки не визначилися, яким саме буде їхнє весілля. Дівчина хотіла б влаштувати красиве святкування, однак конкретних планів у пари наразі немає.

Вона хоче гарне весілля, як дівчина. Вона буде за кордоном. Не знаю, вони поки це обговорюють, я не лізу. Вона каже: "Мамо, я сама". Ще думають, побачимо,

– сказала співачка.

Зараз Уляна живе в Берліні. Її обранець також родом з України, проте Тоня Матвієнко не розповідала про нього більше.

Водночас співачка зізнавалася, що після заручин побачила зміни у старшій доньці. За словами Матвієнко, Уляна нині щаслива, хоча життя за кордоном для неї непросте. Дівчина перебуває у пошуках роботи та фактично будує своє життя з нуля.

Також Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про те, що заручини Уляни можуть бути пов'язані з вагітністю. Співачка запевнила, що донька не чекає на дитину.

Артистка також зізналася, що сама поки не поспішає ставати бабусею. Молодшій доньці Ніні лише 10 років, тож Тоня хоче насолоджуватися цим періодом життя. При цьому Матвієнко не приховує, що в майбутньому хотіла б поняньчити онука чи онучку. Вона також готова допомагати Уляні, коли та вирішить стати мамою.

Зараз страшно під час війни. У неї є ще для цього час. Вона молода, хай думає. Але ще не знає, що ніколи не буде на це часу. Не буде такого моменту, що "ну все, я вирішила". То війна, то гроші, то кар'єра, то ще щось. Але я б хотіла, звичайно, побачити та потримати,

– сказала Тоня Матвієнко.

"Ранкова кава з Тонею Матвієнко": дивіться відео онлайн

Тим часом танцівниця Олена Шоптенко вийшла заміж за іноземця і показала весільне фото.