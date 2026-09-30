У своєму інстаграмі 38-річна танцівниця опублікувала весільне фото, на якому позує разом із коханим.

Для особливої події чоловік обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорний оксамитовий метелик і темний жилет. Олена ж постала у мереживній сукні з об'ємною вишивкою у вигляді листочків і квіткових гілок.

23.09.26 наше "так". Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим. Люблю тебе, Крісе,

– написала Шоптенко.

За інформацією низки ЗМІ, чоловіком Олени Шоптенко може бути Кріс Кайрос. На його сторінку в інстаграмі підписана танцівниця, а чоловік на аватарці схожий на того, хто зображений на весільному фото Олени. Водночас сама хореографка поки не розкривала особу свого обранця.

У профілі Кріса зазначено, що він батько трьох дітей, дайвер, вершник і мандрівник. Він побував у понад 80 країнах, нині живе у Відні та працює у сфері управління ризиками й операційної діяльності.

Ймовірний чоловік Олени Шоптенко / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що саме в Австрії Шоптенко оселилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хореографка виїхала туди разом із сином Олексієм від попереднього шлюбу.

Що відомо про особисте життя Олени Шоптенко

До весілля з Крісом хореографка була заміжня двічі. Її першим чоловіком був танцівник і військовослужбовець Дмитро Дікусар. Пара одружилася у 2013 році, однак через три роки вони розлучилися.

У жовтні 2016 року Шоптенко вийшла заміж за підприємця у сфері реклами та маркетингу Олексія Іванова. У червні 2018 року в подружжя народився син Олексій. У липні 2025 року танцівниця повідомила про розлучення. За словами Шоптенко, вони з чоловіком фактично розійшлися ще до початку повномасштабної війни, а офіційно припинили шлюб уже після 2022 року.

Тим часом артисти Дав Камерон і Даміано Давид зіграли весілля в Тоскані.