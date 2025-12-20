В тиктоке завирусилась песня 1970-х годов – "Белый снег"

Ни для кого не будет новостью, что большинство современных трендов базируются на старых песнях или даже забытых композициях. Новый тренд снова пошел тем же путем.

И это совсем не плохо, а наоборот – хорошо. На этот раз объектом внимания стала песня "Белый снег". Ее мало кто слышал сегодня, однако она постепенно набирает популярность, пишет 24 Канал.

Слова к песне написал М.Ткач, а музыку – О.Билаш. Композицию в дуэте поют Александр Таранец и Петр Ретвицкий.

"Белый снег" – лирическая и мелодичная песня об ожидании, воспоминания и любовь, напоминающая об отсутствии любимого человека.

В тексте описывается, как в саду вместо ожидаемой встречи с любимой вдруг выпадает ранний снег на зеленом листе, который символизирует тоску, печаль и надежду на возвращение второй половинки.

Александр Таранец, Петр Ретвицкий – "Белый снег": слушайте песню онлайн

В тиктоке пользователи создают атмосферные ролики с давними снимками о зиме, чем наталкивают на ностальгические моменты.

А кто-то даже самостоятельно исполняет песню.

@losiankovers Білий сніг на зеленому листі - ця пісня була дуже відома у 1970х ♬ original sound - losiankovers

Для справки! Александр Михайлович Таранец – выдающийся украинский баритон и эстрадный певец XX в. Он был одним из первых исполнителей многих популярных украинских песен; его репертуар включает как народные, так и современные произведения. Петр Ретвицкий – украинский певец и эстрадный исполнитель, который много сотрудничал с Александром Таранцем в концертных программах и записях. Вместе они исполняли лирические и народно-эстрадные песни, формируя популярный дуэт в своей музыкальной среде.