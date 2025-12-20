В тиктоке завирусилась песня 1970-х годов – "Белый снег"
- В тиктоке набирает популярность песня 1970-х годов "Белый снег" в исполнении Александра Таранца и Петра Ретвицкого.
- Пользователи создают ролики с песней, используя давние зимние снимки, вызывающие ностальгию.
Ни для кого не будет новостью, что большинство современных трендов базируются на старых песнях или даже забытых композициях. Новый тренд снова пошел тем же путем.
И это совсем не плохо, а наоборот – хорошо. На этот раз объектом внимания стала песня "Белый снег". Ее мало кто слышал сегодня, однако она постепенно набирает популярность, пишет 24 Канал.
Слова к песне написал М.Ткач, а музыку – О.Билаш. Композицию в дуэте поют Александр Таранец и Петр Ретвицкий.
"Белый снег" – лирическая и мелодичная песня об ожидании, воспоминания и любовь, напоминающая об отсутствии любимого человека.
В тексте описывается, как в саду вместо ожидаемой встречи с любимой вдруг выпадает ранний снег на зеленом листе, который символизирует тоску, печаль и надежду на возвращение второй половинки.
Александр Таранец, Петр Ретвицкий – "Белый снег": слушайте песню онлайн
В тиктоке пользователи создают атмосферные ролики с давними снимками о зиме, чем наталкивают на ностальгические моменты.
А кто-то даже самостоятельно исполняет песню.
Для справки! Александр Михайлович Таранец – выдающийся украинский баритон и эстрадный певец XX в. Он был одним из первых исполнителей многих популярных украинских песен; его репертуар включает как народные, так и современные произведения. Петр Ретвицкий – украинский певец и эстрадный исполнитель, который много сотрудничал с Александром Таранцем в концертных программах и записях. Вместе они исполняли лирические и народно-эстрадные песни, формируя популярный дуэт в своей музыкальной среде.