У тіктоці завірусилась пісня 1970-х років – "Білий сніг"
- У тіктоці набирає популярності пісня 1970-х років "Білий сніг" у виконанні Олександра Таранця та Петра Ретвицького.
- Користувачі створюють ролики з піснею, використовуючи давні зимові знімки, що викликають ностальгію.
Ні для кого не буде новиною, що більшість сучасних трендів базуються на старих піснях чи навіть забутих композиціях. Новий тренд знову пішов тим самим шляхом.
І це зовсім не погано, а навпаки – добре. Цього разу об'єктом уваги стала пісня "Білий сніг". Її мало хто чув сьогодні, однак вона поступово набирає популярності, пише 24 Канал.
Слова до пісні написав М.Ткач, а музику – О.Білаш. Композицію у дуеті співають Олександр Таранець і Петро Ретвицький.
"Білий сніг" – лірична й мелодійна пісня про чекання, спогади й любов, що нагадує про відсутність коханої людини.
У тексті описується, як у саду замість очікуваної зустрічі з коханою раптом випадає ранній сніг на зеленому листі, який символізує тугу, сум і надію на повернення другої половинки.
Олександр Таранець, Петро Ретвицький – "Білий сніг": слухайте пісню онлайн
У тіктоці користувачі створюють атмосферні ролики з давніми знімками про зиму, чим наштовхують на ностальгічні моменти.
А хтось навіть самостійно виконує пісню.
Для довідки! Олександр Михайлович Таранець – видатний український баритон і естрадний співак XX ст. Він був одним із перших виконавців багатьох популярних українських пісень; його репертуар включає як народні, так і сучасні твори. Петро Ретвицький – український співак і естрадний виконавець, який багато співпрацював з Олександром Таранцем у концертних програмах та записах. Разом вони виконували ліричні та народно-естрадні пісні, формуючи популярний дует у своєму музичному середовищі.