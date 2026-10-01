"Не бросал семью": звезда "МастерШеф" Жора Шаруев расстался с женой

Участник кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы-5" Жора Шаруев официально подтвердил, что расстался со своей гражданской женой Еленой. Кулинар прокомментировал разрыв и опроверг слухи об измене с другой участницей проекта.

На своей странице в инстаграме шеф-повар прояснил ситуацию со своей личной жизнью после того, как в сети начали распространяться слухи о его возможном романе с коллегой по шоу Анастасией Завадской. Шаруев категорически опроверг, что бросил семью ради другой женщины, а также опроверг информацию о появлении еще одного ребенка.

Во-первых, у меня нет новорожденного сына. И я не бросал семью ради "тети на розовом Порше",

– подчеркнул кулинар.

Шаруев и Анастасия / фото из инстаграма

По словам Шаруева, их отношения с Еленой закончились не из-за измен или посторонних людей. Пара прожила в гражданском браке более 10 лет, однако они обоюдно и с уважением друг к другу приняли решение расстаться.

Шеф-повар подчеркнул, что, несмотря на разрыв, они с бывшей возлюбленной поддерживают нормальные отношения и полностью сосредоточены на воспитании общей 3-летней дочери Микаэлы.

Поверьте, я как никто другой знаю, что такое жить без отца. И я сделаю все, чтобы мой ребенок был счастлив. Это самая главная цель нашей жизни,

– отметил участник "МастерШеф".

Шаруев и Елена / фото из инстаграма

Он также добавил, что бывшая жена с иронией отнеслась к оскорбительным комментариям, появившимся в сети, поскольку на тот момент пара уже рассталась: "Слава богу, когда Елена начала все это читать, она отнеслась к этому с иронией, поскольку мы уже не были вместе".

А тем временем блогерша Скальницкая рассказала правду о бывшем муже-аферисте и почему развелась с ним.

