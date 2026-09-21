Сначала супруги объявили о разрыве мирно и с благодарностью друг к другу. Скальницкая уверяла, что они расстаются без обид, по-взрослому, и Богдан остается близким человеком и отцом их общего сына Миши. Однако уже через несколько дней блогерша узнала правду, которая изменила все.

По словам Насти, ее бывший оказался "профессиональным аферистом", который жил за ее счет. Вся семья держалась на доходах Скальницкой от блога, она покрывала его финансовые проблемы и давала деньги на автомобили. Но впоследствии выяснилось, что машины были арендованными, часть долгов – выдуманными, а дорогие подарки, такие как часы Rolex и сумка Hermes, – подделками.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем / фото из инстаграма

Более того, Богдан оставил бизнес Насти в долгах, а на ее сотрудников даже были оформлены кредиты. Пострадали от его махинаций и кумовья блогерши – Яна Дога с мужем. Сейчас на Скальницкой висит долг в размере более 1 миллиона гривен.

Но самым болезненным ударом для блогерши стали постоянные измены мужа. Выяснилось, что он изменял ей всю жизнь, пользовался услугами проституток, а даже во время разрыва отношений посылал цветки другим девушкам.

Мой бывший муж – профессиональный аферист. Начать со мной отношения, чтобы в дальнейшем эксплуатировать меня ради денег, изменять мне всю жизнь проводить с проститутками, оставить мой бизнес в долгах, брать кредиты на моих работников... Я была для него просто финансовым проектом,

– с отчаянием призналась Анастасия.

Анастасия Скальницкая с бывшим мужем / фото из инстаграма

Блогерша сожалеет, что слепо доверяла бывшему, почему не замечала очевидных вещей и даже отталкивала близких людей, которые пытались открыть ей глаза на правду. Теперь ей приходится расхлебывать последствия его махинаций и учиться жить заново, но уже с пониманием того, насколько подлым может быть самый близкий человек.

Настя Скальницкая о бывшем муже – смотреть видео онлайн: