На своей странице в инстаграме Анастасия опубликовала трогательный пост, в котором подтвердила разрыв отношений. Звезда соцсетей призналась, что совершенно не жалеет о времени, проведенном вместе, и безмерно благодарна бывшему возлюбленному за сына Мишу, а также за жизненный опыт.

Я очень благодарна тебе за все и точно ни о чем не жалею. Помимо самого прекрасного сына мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю, мы встретились не случайно, и эти отношения изменили нас,

– эмоционально написала Скальницкая.

Анастасия и Богдан Скальницкие / фото из инстаграма

По словам блогерши, Богдан навсегда останется для нее близким человеком и отцом их ребенка. Анастасия подчеркнула, что они расстаются абсолютно мирно, без громких скандалов и взаимных упреков. Бывшие супруги ведут себя как взрослые люди, сохраняя уважение друг к другу. Однако, как с грустью отметила инфлюенсерша, на данном этапе их история любви подошла к концу.

Отдельное спасибо за то, что сейчас мы ведем себя как взрослые люди, которые уважают друг друга, у которых нет обид, а только понимание. Возможно, в какой-то момент все можно было изменить, но сейчас это конец,

– добавила Анастасия.

Такое заявление стало настоящим шоком для поклонников пары. Подписчики не скрывают своего разочарования и удивления, ведь еще совсем недавно влюбленные демонстрировали идеальную картинку и публиковали радостные совместные снимки. В комментариях подписчики активно обсуждают неожиданный разрыв:

"Месяц назад счастливые фото, а сегодня разошлись… что-то такое…"

"Вот и верь после всего этого в "любовь на всю жизнь"

Комментарии / скриншот из инстаграма

Кстати, недавно Николь Кидман опубликовала фото с бывшим мужем Китом Урбаном.